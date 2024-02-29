紓困措施少 基層表失望

【本報訊】新一份財政預算案昨日公布，惟當局「派糖」紓困卻大幅減甜。有關注基層團體表示，對今年的財政預算案感到十分「失望」，不少基層市民亦批評港府對基層關注不足，應該再派消費券解困。

香港社區組織協會昨安排基層市民收看當局公布預算案內容。社協副主任施麗珊表示，新冠疫情後經濟不景，基層市民生活面對很大困難，但當局對基層的支援卻缺乏力度。

市民陳先生居於劏房並領取綜援。他表示，綜援金額為7,000元，但僅租金就將近5,000元，生活較為緊迫。他稱目前正在輪候公屋，但已等待約3年仍未上樓，只能「捱貴租」。曹先生目前也住在劏房，有一女兒就學，他由於中風難以工作，需領取綜援，他稱希望港府多關注中下層市民。

照顧者嘆被冷待 市民李女士表示，她獨自照顧患病臥床丈夫21年，批評港府對她們漠不關心，完全幫不到她，多年來主要靠社區工作人員幫助。她稱自己年紀漸長，健康每況愈下，照顧丈夫漸感吃力。

持探親證來港黃小姐表示，丈夫已去世，導致她未能申請單程證留港工作和照顧孩子。她稱目前居住環境相當惡劣，對小孩成長影響很大，而且她無論是綜援抑或是消費券都無份，生活十分困難。市民周先生則指，若要幫助到基層，當局應派發消費券、現金或增加綜援金額。