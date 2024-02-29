財政缺口未收窄 社福服務恐受壓

【本報訊】政府連年入不敷支，新一份財政預算案透露，2024/2025財政年度政府開支仍高達7,769億元，較本財政年度的開支7,279億元增長約6.7%，預算收入卻只有6,330億元。財政缺口未見收窄，政府在發債之餘亦厲行節流，在財政整合計劃下又宣布，各部門於2026/2027年度再削減1%的經常開支，前提是不影響綜援及公共福利金等計劃，即兩年內政府開支須再削減77億至78億元。社聯關注政府須進一步削開支1%，擔心會影響支援弱勢社群的社會福利服務，近年本港出現不少與照顧者相關的家庭慘劇，建議政府與社會服務界商討和評估相關措施的影響。

預算收入增14%仍未補足 預算案指出，2024/2025財政年度的政府收入預測為6,330億元，較本年度預算收入的5,546億元大增14.16%。當中，政府對樓市撤辣後市場反應看法似極正面，預算新年度印花稅收入有710億元，賣地收入亦有330億元，投資收入亦近900億元。財金官員在記者會上屢被問到估算會否過於樂觀，政府均指估算合理。

開支方面，新財政年度多個政策範疇開支繼續有加無減，如醫療衞生、社會福利及教育相關經常的開支總額，在2024/2025年度仍高達3,437億元，較本財政年度增加了7.3%，更較5年前增加34.2%。

同時，港府基本工程的開支由過去5年平均每年約760億元，增加至本財政年度的約850億元，主要原因是近年政府大力推動土地房屋項目，以及其他改善環境及民生的基建工程。