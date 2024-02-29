派糖減8成 中產續惡頂

消費券消失 退稅寬減差餉倒退 新一份財政預算案的「派糖」措施大幅縮水，總金額只花約115億元，比去年的約594億元大減約八成。既沒有派消費券之餘，差餉、薪俸稅、利得稅的寬免幅度均大減。薪俸稅退稅減至只有3,000元，差餉寬免由兩季減至只有一季，得1,000元。另當局實行能者多付，以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人，超過500萬元的部分以16%計算，預計12,000名納稅人受影響，當局每年收入增加約9.1億元。換言之，中產「慘上加慘」。

當局表示，近年政府面對財政赤字，因此限制了政府推出支援措施的空間。雖然經濟正處於復甦，但增長並不平均，並非所有市民的就業和收入都有改善，強調理解市民個人面對的環境，因此決定維持部分「派糖」措施，但規模有所縮減。

利得稅寬減上限3000元 新一份財政預算案建議，政府寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港206萬名納稅人受惠。有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少51億元。2023/24課稅年度利得稅亦獲百分之百的寬減，上限亦是3,000元，全港16萬家企業受惠，政府收入將減少4.3億元。

差餉方面，政府將寬減2024/25年度首季的住宅物業差餉，以每戶1,000元為上限；但寬免季度由兩季減至一季，估計涉及308萬個住宅物業，政府收入將減少26億元；非住宅物業的差餉寬減，同樣每戶上限1,000元，估計涉及43萬個非住宅物業；政府收入將減少3.7億元。

入息逾500萬稅率16% 當局又指，由2024/25課稅年度起，實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算。預計201萬納稅人中約1.2萬名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元。消息人士相信，增加該稅後香港仍有競爭力，因新加坡最高稅率以24%計算、美國以37%計算、英國更是以45%計算。

另外，政府會於今年上半年度就住宅物業累進差餉制度提出法例修訂，目標於2024/25年度第4季生效。新制度僅影響應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，佔相關物業1.9%。預計政府收入每年可增約8.4億元。

社會福利方面，當局向領取社會保障金的合資格人士，發放金額減少至相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼、以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約30億元。

議員周文港關注當局大幅減糖，對中產及中小企的支援不足，認為必須慎重應對。周指明白財政緊絀下，實難以滿足不同階層的需要，派發消費券等措施亦不再有，但認為當局絕對不可忽略中產階層的需要，減少免稅額，則變相增加了薪俸稅、利得稅，對社會及經濟的影響有待觀察。

被斥搵中產開刀 被問到預算案是否對基層和中產支援不足，議員林素蔚對此認同，認為政府在財赤下「搵中產開刀」。江玉歡也指預算案對夾心階層「冇咩好處」，認為他們是「最苦的一群」，且惠及市民的着墨比較少；江又指撤辣令樓宇短時間增加供應，加上利息也高企，可能令市民供樓壓力增加，而減稅3,000元對中產幫助不大。