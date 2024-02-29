基層冀熟地優先建公屋助紓困

【本報訊】《財政預算案》提出，為輪候公屋超過3年人士提供的「現金津貼試行計劃」將延至明年6月，有關注團體歡迎措施，但促請當局將計劃恒常化，並上調津貼額追上通脹，又關注涉及巨債的大型發展計劃目前仍屬紙上談兵，建議優先於市區及熟地興建公屋，紓緩基層家庭住屋的燃眉之急。

預算案指，考慮到「現金津貼試行計劃」的期限將於今年中屆滿，當局決定延長試行計劃至明年6月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討。葵涌劏房街坊會對延長計劃表示歡迎，但根據房屋署數字，去年第3季公屋平均輪候時間升至5.6年，預計之後仍會上升，建議當局承諾恒常化計劃，並檢討近3年以來未曾調整的津貼金額，使其追上通脹率，減輕輪候公屋家庭經濟壓力。

該會指，計劃於2021年開始推行，撥款逾80億元，截至去年8月底，共發放約35億元津貼，尚餘多於一半的撥款未使用，預計計劃完結時仍會剩下巨大餘款，建議將計劃延伸至輪候時間更長、經濟壓力更高的非長者一人住戶。

無續推電費補貼 街坊失望 預算案披露，民生相關政策的經常開支預計達3,437億元，但街坊會指，各支援項目未見增加，過往項目如1,000元電費補貼、改善家居計劃等未有繼續推出，對此表示失望。該會又關注預算案提及檢視2元乘車優惠，認為優惠確能紓緩基層街坊交通開支，希望當局多考慮基層居民情況和需要，避免減少或取消優惠。

預算案亦提出，在未來5年，每年發債約950億至1,350億元，推動北部都會區及其他基建項目。街坊會指出，當局多年來已於交椅洲人工島及北部都會區投資多筆款項，擔心發巨額債券後兩大發展項目仍是紙上談兵，亦憂慮帶來財政危機，影響基層市民所獲福利，建議加強資源及優先於市區及熟地興建公屋，使輪候公屋多年的居民可盡快上樓。