東九擬建綠色集體運輸 年內收意向書

【本報訊】政府在新一份《財政預算案》，願景通過「基建先行」及「創造容量」的規劃方針，構建一個宜居、具競爭力及可持續發展的香港。正有序推展《香港主要運輸基建發展藍圖》中的鐵路及主要幹道項目，以加強不同地區連繫，並釋放發展潛力。

啟德洪水橋亦參與 同時，政府計劃在東九龍、啟德和洪水橋/厦村推展智慧綠色集體運輸系統，今年內將邀請相關的供應商及營運商提交意向書。消息人士指，當局將全球邀請供應商及營運商提交意向書，其中東九龍及啟德項目，目標在2026年下半年招標、2027年批出及動工；至於洪水橋/厦村項目，則要在視乎情況再定招標時間。

為進一步促進大灣區基礎設施互聯互通，政府會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」，與深圳當局合作推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環綫支線兩個跨境項目，共同構建「軌道上的大灣區」。

推動組裝合成應用 另一方面，為提升建造業生產力，發展局轄下的跨部門督導委員會將在短期內制訂多項措施，以加強「組裝合成」的應用。為了推動「組裝合成」作為大灣區的優勢產業之一，將與廣東省政府加強合作，促進「組裝合成」組件的生產、出入口便利和外銷能力；特區政府亦會研究投資「組裝合成」供應鏈的可能性。此外，發展局將於今年內成立建築研發及測試中心，推動整個行業加強創新應用。