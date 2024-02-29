原定明年展開 辯稱按緩急推進 交椅洲人工島延遲填海

【本報訊】「明日大嶼」交椅洲人工島延遲填海！港府昨公布《財政預算案》時表示，交椅洲人工島推展時間仍待考慮公共財政狀況，需要審視工程開支效益，會按項目優次緩急調整推進，而原定於2025年開始填海的交椅洲人工島將需要延遲，但強調項目仍會於今年年中啟動環境評估的法定程序。有環保團體認為政府在財赤的情況下仍推行相關研究只會浪費資源，促盡快撤回人工島計劃。

政府消息人士表示，政府不會因為現時的財政狀況而叫停任何項目「走回頭路」，因本港仍然需要造地，否則又會陷入土地短缺的困境，但坦言不同項目發展步伐會有所不同。因應人工島現時仍處於初步規劃設計的階段，而鐵路項目等仍在構思階段，故會將部分處於準備階段的項目再檢視其緩急先後，包括一些美化維港海濱的中長期項目。

環團促盡快撤回「明日大嶼」 被問及是否因「無錢」而決定延遲填海，消息否認該說法，表明政府會在「大型發展項目融資委員會」審視如何推展其財政狀況，推遲填海是因為政府需要把基建工程開支控制於財政上的可持續水平，但承認未來5年的發債暫不包括交椅洲人工島。

環保團體綠色和平認為，今次預算案首次「褪軚」，稱將視乎公共財政狀況推展人工島填海，但早前民意調查發現有72%市民不支持優先推行明日大嶼，批評政府在千億財赤的情況下，繼續進行相關研究，將浪費珍貴的資源及人手，促應盡早正式撤回人工島計劃，善用資源保育。