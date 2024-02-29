未來5載 千億發債照大花筒 財赤黑洞後患無窮

庫房缺錢 仍堅持北部都會基建 香港經濟不景，資產市場恢復緩慢。新一份預算案指上個財政年度財赤高達1,016億元，較原先預測的544億元超出近一倍，預測2024/2025年度財赤亦達480億元，直至2025/2026年度才會出現63億元的盈餘。在財赤高企下，政府仍然大花筒，不惜在未來5年發債，最多每年可發950億至1,350億債券，用作推動基建發展北部都會區。有議員指以發債當收入，憂扣除發債金額仍有千億元財赤，結構性財赤的風險未消除。同時，外界質疑政府連續8年估錯數，政府卻辯稱去年財赤較預測多，因賣地急降。

上年度赤字1016億 在過去5年僅在2021/2022年度出現財政盈餘，但財赤卻拾級而上，由2019/2020年度的106億元，急增至2022/2023年度的1,883億元。政府預測在2023/2024年度財赤回落降至544億元，但實際上財赤高達1,016億元，較預測高出571億元；財政儲備只剩7,331億元。

政府早已放風指2024/2025年度無可避免出現財赤，新一份預測財赤為480億元，直至2025/2026年度才出現63億元盈餘，隨後3年均有盈餘，分別是328億元、427億元及651億元，財政儲備亦逐步增加，2028/2029年預測達8,322億元。

死撐債務佔比屬低水平 在千億財赤下，政府大舉發債。政府指2024/2025財政年度將會發債1,200億元，當中零售債券佔700億元，包括銀色零售債券500億元，零售綠色債券及基礎建設債券200億元，又指「大型發展項目融資委員會」已審視有序推動北部都會區發展，並計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億元，推動北都及其他項目。政府又指基建的推展不但投資未來，亦對經濟民生有所裨益，政府將按緩急先後繼續推進發展項目，當中包括在北部都會區的土地平整及基礎建設等工程項目。

財金官員解釋指「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成，連同去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋範疇擴大至可持續金融項目，兩項計劃的合共借款上限將訂為5,000億元。他又預計在2024/2025年度及2028至2029年度期間，政府債務與本地生產總值的比率，將介乎約9%至13%，遠低於大部分其他先進經濟體。

被問及有人質疑政府連續8年幾乎每年估錯數，政府回應稱，2023/24年的赤字約1,016億元，較去年估算多500億元，主要因去年資產市場十分差，因此賣地收入急劇下降，印花稅亦隨之下降，但政府指經濟增長估算和真正的結果接近。被問及現時是否屬於結構性財赤時，政府指過去數年因為疫情，導致開支大增，而今屆政府上任後第一年已把開支壓縮約10%，而收入和支出要恢復平衡，並不能一蹴而就，透過不同措施逐步收窄赤字。

發債當收入 自欺欺人 對於為何認為2027/2028年盈餘能夠恢復水平，以及會否擴闊稅基及稅種時，政府指投資收益在2024/2025年度較高是因為把之前在未來基金所賺取的款項撥入，往後每年會維持300億至400億元，而開支由24%減至20%，而收入則由20%增加至22%，逐步收窄赤字，令最後能夠平衡預算，亦避免造成對工商業及市民的負擔。

對於政府計劃大舉發債，議員洪雯坦言要回到收支平衡其中一個前提為每年發債950至1,350億，發債收入佔本港GDP 9%至13%，但她認為以發債當收入，一旦扣除發債金額，事實上仍有千億財赤，雖然對未來的收支平衡持審慎樂觀態度，但相信結構性財赤的風險未消除。

赤字預算及未來財政預測