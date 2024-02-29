東呼即應：政府歎慢板 港樓市值蒸發2.6萬億

【本報訊】樓市辣招實行多年。當局自2010年11月開始徵收額外印花稅，兩年後又推出加強版額外印花稅及買家印花稅，其後的2013年及2016年再加辣，期間本港因2019年反修例運動、疫情等因素，樓市亦如墜冰窟。有地產代理行近日統計，指自2021年至今，樓市插水令港樓蒸發的市值高達2.6萬億元，十分慘烈。

出台逾13載 3度加辣 香港樓宇單位供應不足，即使推行辣招亦無阻樓價飆升，2016年11月，政府再出辣招，本港買家購買第二套或以上物業徵收的印花稅全部劃一為15％，而非本地居民及公司客買入第二套住宅開徵的印花稅，亦劃一加至15%，若連同買家印花稅（BSD），徵收稅額高達樓價最多30%。情況直至去年施政報告才有輕微轉變。

有地產代理行近日發表報告，按該行比較2024年2月中及2021年8月的樓市指標數據，本港樓價自高峰期累計下跌約24%，該行以港樓總市值最高峰達12.14萬億元計算，最新跌穿10萬億元，即兩年多內蒸發逾2.66萬億元，相當於每名私樓業主平均損失210萬樓價市值。美聯物業的另一調查則聚焦本港十大流通率最高的屋苑市值，同樣比較2021年高位至今的跌幅，發現十大屋苑的市值蒸發亦達714億元。