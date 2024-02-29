東呼即應：水浸眼眉才撤辣 復甦時機枉糟蹋 同步暫停壓測

本報4年前早揭嚴重副作用 港府當耳邊風 本港住宅樓價不斷插水，業主一殼眼淚！本報早於4年前便指出實施多年的樓市「辣招」已不合時宜，在樓市下行期間維持只會阻礙復甦，應該馬上撤辣救市，惟港府將良言當作耳邊風。直到現時樓市冰封，水浸眼眉，港府才於昨日宣布全面撤辣，買家不需再繳納買家印花稅、住宅物業額外印花稅及新住宅印花稅。當局指，現時撤辣是因為樓市市況轉變，又認為撤辣可穩住信心。不過，各界齊聲批評當局撤得太遲，糟蹋復甦時機，直言現時樓市「油浸都唔肥」，對後市重拾升軌未感樂觀。

炒賣早不再 去年短期轉售不足1% 港府當初推出樓市辣招，目標是打擊短期炒賣活動，但近年炒樓現象有明顯變化。以去年為例，住宅短期轉售宗數佔交易總數的0.9%，遠低於引入額外印花稅前的20%；而涉及非本地公司購買住宅的宗數維持在低水平，佔交易宗數的0.8%，遠低於引入買家印花稅前的4.5%；同期涉及香港永久性居民買家的住宅物業交易中，97%個案的買家在取得有關住宅物業時沒有擁有任何其他香港住宅物業，較推出新住宅印花稅前的75%顯著為高。

疫情移民潮夾擊 樓價4年挫近兩成 樓市數據並非近期發生變化，由2020年2月到今年的4年內，樓價因應疫情及移民潮等多項因素，由過往高峰持續下跌。有地產代理數據顯示，按周樓價表現的相關指數，由2020年2月時的178.84點，跌至今年2月的145.12點，代表樓價於過去4年跌接近20%。

本報4年前提出全面撤辣要求，但港府當時充耳不聞，堅持稱即使住宅物業市場自2019年6月起大致淡靜，但當時樓價仍與一般市民的負擔能力脫節，有需要維持「辣招」。

但當局「不撤不撤還需撤」，財金官員昨便「改口」稱考慮到當年推辣招的背景，現時樓價已無急升情況，供求比較平衡，故以往控制交易的政策可以撤銷，交由市場自由發展。官員更估計撤辣後，相信對樓市「有穩住信心作用」。至於撤辣後穩定信心指標是甚麼？消息人士指樓市表現不應看短期，因為會受氣氛影響。

需時重建信心 業界睇淡後市走勢 各界雖然樂見當局肯撤辣，但直言已錯失大好時機。地產建設商會執委會主席梁志堅形容現時撤辣「遲到好過無到」，因為一旦銀行大量追收買家的按揭貸款，屆時本港經濟將難以翻身。但他強調樓市信心需時重建，對後市不敢過分樂觀，預測樓價短期不會大幅上升。

本報4年來不斷提出要求政府全面撤辣，但政府拖足4年才回應，對樓市幫助有限。 東呼即應爆料熱線 過去樓價受疫情及移民潮影響。（陳德賢攝） 東網版面新設計一撳即睇 預算案重點