冰鑑春秋：釋放善意？自欺欺人？

民進黨中國事務部主任吳峻鋕，在一場有兩岸與海外華人學者的線上講座中，說出「台獨黨綱已是歷史文件」，讓人聯想，一向以務實台獨工作者自詡的賴清德，是否在美國與現實環境的強大壓力下，真的準備轉變其立場？

民進黨黨綱基本綱領的第一項就是「建立主權獨立自主的台灣共和國」，標明其獨派政黨的意識形態；1999年陳水扁為了參選總統，轉而宣傳：「沒有台獨黨綱、只有公投黨綱，公投是人民權力，但若台灣現狀未被改變，則不會施行公投。」實際上台獨黨綱隻字未改，只是騙取選票的手段。2000年時的陳昭南，2013年時的柯建銘，以及2014年時的陳昭南、郭正亮、吳子嘉與童振源等人，都提出過凍結台獨黨綱，最後仍舊不了了之。去年大選關鍵時刻，葛萊儀等美國學者聯名要求賴清德凍結台獨黨綱，才讓話題再度引起矚目。

這次吳峻鋕拋出「台獨黨綱已是歷史文件」，頗有試探水溫的味道，但消息一出，黨內獨派立刻強烈反彈，迫使民進黨發言人吳崢緊急滅火，聲稱吳峻鋕的話遭媒體片面解讀。

民進黨真有凍結台獨黨綱的誠意嗎？其實光看吳峻鋕在同一講座中所言：「務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬。」便知道賴清德打的仍是借殼上市的主意，所謂「台獨黨綱已是歷史文件」，不過是想蒙混過關的說詞罷了。事實是，所謂「台灣已經是主權獨立國家」，不正就是台獨黨綱？所以賴清德這種自欺欺人的作法，非但無法讓美國與大陸感受善意，反倒更凸顯他缺乏誠信的本質！賴清德若一意孤行，兩岸之間恐怕從此多事了。