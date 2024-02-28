橫眉冷看：既須求助亦須自救

特區政府決定增加內地來港「個人遊」的城市數目，新增的是西安和青島，算是聊勝於無，對推動本地旅遊業雖然難有明顯幫助，但大方向畢竟是正確的。本欄多次強調，特區政府挽救旅遊業，應該抱如救頭燃的心態，推出措施是愈快愈好，不要像小腳女人一步一步慢慢行走，須急起直奔才對。筆者早在去年12月，已提出應擴大內地來港「個人遊」的城市數量，過去只有49個城市，太少了，就算增加到六、七十個也不為多，如今只新增兩個城市，港府未免過於小心謹慎了。

內地仍有大量民眾從未踏足過香港，譬如深圳不少計程車司機以至餐廳服務員，都是從內陸城市到大灣區工作的，我跟他們閒聊，問他們到過香港旅遊沒有，答沒有的，最少有一半人以上。這些內地居民不是不想到港一遊，但家鄉如非屬於開放「個人遊」的城市，據說申請來港旅遊的手續頗麻煩，既是如此，很多人就打消了出遊香港的念頭。今日的中國，那怕是內陸或邊遠地區，不少居民的消費能力都極強，港府長期自閉門戶，其實是讓本地旅遊業平白錯過了不少賺取厚利的機會。

不過，香港的零售、服務業也不能事事諉過於政府，也須力求改進，切忌故步自封。還記得，上年疫情結束後，中港兩地回復正常通關，筆者到深圳光顧一家相熟的餐廳，餐廳經理跟我多年沒見，興奮地向我打聽，經歷反修例風波及疫情後的香港情況如何，她很想重遊香江。我告訴她，香港已經復常，歡迎遊客到來。如今事隔一年，我問那位經理：「過去一年你到過香港嗎？」答曰：「到過一次。」我問她感覺如何，她回應說：「別的也沒甚麼，但香港餐廳的食物，很多似乎都頗難下嚥。」