筆下風雲：消費兩舊 如何復甦

本港經濟在疫後未有如期復甦，港府一直指望內地旅客打救，冀旅客人數不斷上升，盡快回到疫前水平。今個新春，入境處共錄得125.5萬內地旅客訪港人次，平均每日約15.7萬人次，超越2018年同期的日均人次。高官對此喜形於色，但不得不提的是，訪港內地團有半數屬於即日來回，人均消費只有約200至300港元，旺丁不旺財。

當然，正如有立法會議員指出，「過嚟搭吓車、食碗麵、買粒糖，都係生意嚟」，香港作為旅遊城市，理應歡迎任何旅客，不應該以「窮遊」、「富遊」來劃分，但是內地旅客不願留港，始終是一個大問題，皆因旅遊消費一環扣一環，旅客留港的時間愈長，消費金額必然愈多。如今旅客停留時間不足一天，消費固然有限，對刺激相關行業的復甦也是幫助輕微。

港府以至旅遊業界必須要問，為何內地旅客寧願匆匆而來、匆匆而返，也不願稍作停留？顯而易見，香港物價驚人，酒店收費過高，令旅客卻步，已是不爭的事實。入住四星酒店，非旺季也動輒索價過千元一晚，對比大灣區內城市，旅客必會覺得物非所值。而香港租金、人工成本高企，也令各行各業收費居高不下，就連光顧茶餐廳，人均消費也動輒近百元，旅客不打退堂鼓才怪。與此同時，香港景點十年如一日，來來去去都是兩個主題樂園和昂坪360，早就沒有新意。至於力推的所謂盛事經濟，港府又搞得一鑊泡，令人掃興。

其實這十多年間，別說深圳發展一日千里，連澳門疫後也增加了大量全新娛遊設施，「演唱會經濟」更搞得有聲有色。試想想，人們到澳門聽一場演場會，不僅帶動餐飲，更有助提升酒店入住率。港府是時候搞搞新意思留客了。