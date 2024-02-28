強詞有理：始作俑者

蘇聯解體後，美國與俄羅斯的關係一度明顯緩和，雖然彼此依然互有戒心，但不至於互相敵對。直至美國挑起俄烏戰爭後，雙方關係才徹底破裂，甚至比冷戰時更惡劣。美國副國務卿努蘭日前還公開抱怨，目前存在的俄羅斯不適合美國。「這不是我們想要的俄羅斯，我們希望一個面向西方的合作夥伴。」這番話可謂相當露骨，充分暴露老美的傲慢心態和險惡目的。

怎樣的俄羅斯才適合美國？說白了就是要對華盛頓唯命是從、亦步亦趨，就像其他歐洲國家那樣充當美國的附庸。葉利欽時代，俄羅斯確實對美國唯命是從，幾乎淪為附庸，直至普京上台後推行大刀闊斧的改革，重新振興國力，俄羅斯才漸漸擺脫對美國的恐懼和依賴。當然，普京並非不想成為西方的合作夥伴，而是屢遭排斥和羞辱，一直不得其門而入。他曾不止一次說過，俄羅斯曾竭盡全力改善與西方的關係，並多次表達加入北約的意願，但屢遭美國拒絕，可謂熱臉貼上冷屁股。由此可見，美俄關係弄到如此地步，完全是美方的責任。

為何美國不讓俄羅斯加入北約？原因很簡單，北約本來就是用來對付蘇聯，如果讓蘇聯的繼承者俄羅斯加入，北約還有存在價值嗎？美國還將如何控制歐洲？對美國來說，雖然蘇聯解體了，但俄羅斯仍在，威脅還沒有解除。特別是俄羅斯繼承了前蘇聯的強大軍力和龐大核武庫，一直令華盛頓惴惴不安。因此，美國不但拒絕俄羅斯加入北約，還不斷將北約東擴，包括將波蘭、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等前蘇聯陣營的東歐國家拉進來，連與美國若即若離的土耳其也成為北約一員，目的就是為了徹底孤立和封鎖俄羅斯。

歸根究柢，俄羅斯體積實在太龐大，加上歷史原因和文化差異，美國無論如何也不會讓其加入北約，否則隨時駕馭不了，反而威脅自己的主導地位。對此，普京當然心知肚明，所以已不再抱有任何幻想，既然無法和睦相處，只好各自修行。近年俄羅斯除了全力發展經濟，並注重整軍經武，就是為了與北約抗衡。

在其他方面，普京可以忍讓，但對於北約將手伸到烏克蘭，直接威脅俄羅斯戰略安全，普京絕對無法容忍。俄烏戰爭正是在此背景下爆發，西方指摘俄羅斯入侵烏克蘭，其實美國才是始作俑者。