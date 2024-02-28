龍吟虎嘯：對美國或許更有利

巴以戰爭，以色列內塔尼亞胡政府的最終目標，是要最大限度地對巴勒斯坦人進行種族清洗甚至滅絕，建立「大以色列國」；在總理內塔尼亞胡看來，這是他的神聖使命，是千載難逢的機會。而以色列從來沒有像今天般強大，即使沒有美國的支持，他們也可以完成使命。

更何況，以色列篤定美國拜登政府再怎麼裝模作樣的喊停火，再怎麼為了「總統大選」之私利，也不敢放棄對以色列的支持。事實上，美以正在「和與戰」問題上玩唱雙簧，拜登政府假惺惺地表演要停火，內塔尼亞胡則「堅定不移」地展現「不忘使命」打到底；對此，美以很有默契，讓世界眼花繚亂。

最新的戲碼是，美國國務卿布林肯又跑到中東斡旋了一大輪，費盡口舌搞停火協議，但內塔尼亞胡隨便幾句話就讓布林肯白忙一場。內塔尼亞胡說，不論有否與哈馬斯達成協議，以色列都會向拉法發動地面攻勢，若有協議也只會推遲實行……一旦展開行動，數周後以色列會取得徹底勝利。在以色列方面，不但加薩要拿下，拉法要拿下，要用戰爭和屠滅解決問題；對北部黎巴嫩真主黨武裝也不會停止打擊，也要用戰爭解決問題。

內塔尼亞胡之所以這麼「自信」，這麼「豪氣」，這麼「囂張」，就在於他一開始就掌控了戰場上的主動權，就在於以色列對哈馬斯有強大的軍事優勢，就在於有美國的支持，可以阻遏「他國」介入，就在於他們可將巴以戰爭控制在「穩操勝算」範圍內。這個格局，聯合國改變不了，世界輿論改變不了，國際壓力改變不了。以色列相信，他們只要有時間打下去，就一定能贏，達到目標。

事態的發展，以色列的「堅定」，美國的說一套做一套，讓愈來愈多的人相信，美以在巴以戰爭問題上、在建「大以色列國」問題上早已秘密談妥。這個結果和目標，對美國應對「百年變局」、地緣政治大調整時，或許更加有利。