的士賊爆窗 擸3手機現金

【本報訊】前日下午2時許，一名姓鍾（53歲）的哥報案，指早前把的士停泊於大角咀海庭道櫻桃街公園對開，然後落車往洗手間如廁。詎料，當他折返時赫見的士左前車窗被扑爛，擺放車廂內的一個袋、3部總值近7,000元的手機及約1,300元現金失去。執法部門經初步調查後，把案件列作「車內盜竊」處理。

的哥如廁 折返驚覺大叫 昨日社交網站流傳一段長1分42秒的「車Cam」影片，片段顯示一名穿深色外套、戴鴨舌帽及白色口罩男子，快步走到的士左邊車身，以硬物扑爆的士左前車窗玻璃，伸手入車內擸走座位上一個袋。其後，男子打開車門進入車廂，掠走放在車頭的3部手機，得逞後即關門逃去，犯案過程約34秒。

其後，的哥折返見車內有異，經檢查後驚覺遇竊，忍不住大叫兼爆粗。他翻看前排左邊乘客位的物品後，無奈嘆氣「畀人搶×咗錢添、電話都搶×埋。」網民看畢影片後熱議，直斥竊賊「無法無天」，另有人指賊仔「日光日白都咁猖狂」，勸誡的哥「擺咁多部電話在車頭，引人犯罪」。