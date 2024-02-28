櫃車轉彎太大意 拖架掃冧鐵騎士

火炭發生驚險車禍！昨晨一輛貨櫃車駛至山尾街路口並轉入穗禾路期間，貨櫃車拖架撞翻旁邊電單車，外籍鐵騎士人仰車翻，人及車更險被捲入貨櫃車車底，幸貨櫃車司機及時煞停，鐵騎士始不致成輪下亡魂。此外，深水埗西九龍走廊昨晨有4車首尾相撞，3司機受傷送院；另秀茂坪有私家車疑避狗掃欄翻側，慶幸司機沒有受傷。

昨日早上近8時，一輛40呎長貨櫃車，於火炭山尾街左轉入穗禾路時，司機懷疑不察，貨櫃車拖架撞及旁邊一輛電單車，23歲外籍鐵騎士倒地受傷，他與電單車更險被捲入車底。救護員接報趕至，發現鐵騎士腳部受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，姓陳（59歲）貨櫃車司機在場助查。

有「車Cam」拍下意外經過，顯示當時電單車停在左邊慢線，貨櫃車則在右線擬左轉入穗禾路，貨櫃車左轉時，拖架撞向旁邊電單車，鐵騎士隨即人車分離，電單車向左翻側，貨櫃車司機驚悉肇禍停車，影片至此結束。

深水埗4車串燒釀3傷 此外，昨日早上7時許，3輛私家車及一輛的士沿西九龍走廊東行，當駛至近深水埗南昌邨對開，帶頭私家車疑因應路況收慢，尾隨另一輛私家車和一輛的士及時減速，惟最尾的私家車懷疑收掣不及，結果釀成4車串燒。意外中，一名姓陳（49歲）私家車男司機、一名姓黃（60歲）的士司機及一名姓王（30歲）私家車女司機受傷，需由救護車送院治理。

秀茂坪座駕稱避狗翻側 約3小時後，一名姓陳（38歲）男子駕駛私家車，沿牛池灣新清水灣道往西貢方向行駛，當駛至秀茂坪順利邨對開，懷疑失控掃毀路旁約7米長鐵欄後向右翻側，有途經駕駛人士赫見意外，恐防有人被困遂報案求助。救護員接報趕至，陳男已自行爬出車廂，他沒有受傷，留在現場協助調查。執法人員一度封鎖現場調查，有人聲稱因閃避突然衝出馬路的狗隻導致意外。其後，拖車奉召到場把私家車扶正並拖走善後。