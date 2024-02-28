5生反兩院合併 浸大指煽惑對立

【本報訊】浸會大學去年提出合併文學院及社會科學院，有師生及校友組成「文院社科院合併關注組」反對合併。浸大早前致函5名學生指關注組上月起在社交平台Instagram（Ig）發文「損害大學聲譽並煽惑對立氣氛」，校方要求疑有份管理Ig的5名學生交自我陳述，或展開紀律聆訊。但關注組在網上發文質疑不知做錯甚麼。

促交自我陳述 展紀律聆訊 浸大上周四（22日）向5名學生發電郵，稱接獲一宗涉及關注組Ig貼文的投訴，校方懷疑他們有份管理該Ig帳戶。校方稱，關注組Ig自上月起散播的資訊「損害大學聲譽，以及煽惑對立氣氛」，疑違反學生行為守則第4及5條。

關注組昨晚在Ig回應，稱已即時審視所有貼文，指出一切資訊皆客觀可靠，「不解到底做錯了甚麼」，對大學指控感到震驚，表示「此時此刻，除了委屈，還是委屈」。關注組又稱一切行動的出發點是捍衞師生權益，重申「從來沒有、也不會發布資訊以損害大學聲譽，或煽惑大學社群間對立」。

浸大回覆稱，由於涉及私隱，不評論個案，稱大學尊重言論及表達意見的自由，但大學各成員必須遵守法律及校內相關行為守則。

去年11月，關注組聯同學生會、教職員工會等委託香港民意研究所展開問卷調查，其後5名學生代表召開記者會公布約86%浸大受訪者反對合併。