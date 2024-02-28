戀學生私德敗壞 去年24淫師釘牌

18宗捲性罪行 涉色情資訊踢走3人 教育局月初披露去年有47名教師被「釘牌」，該局昨日再向立法會教育事務委員會提交補充文件，披露47名教師被釘牌的原因，揭發當中有24人均涉與性有關的原因或發展師生戀而被釘牌，如18宗涉及與性相關罪行，3宗因與學生發展師生戀而被釘牌，另外有3宗與發放或觀看色情照片、影片或發放不恰當的訊息有關等。當局指，會從不同渠道收集有關教師涉嫌違法或被捕的個案，對於每宗個案都會按教育條例和既定程序嚴肅處理，查明屬實後作出適當懲處，不枉不縱。

近日港島南區一中學有籃球教練與女學生被揭有性關係，相關照片更一度在網絡瘋傳，師生戀亦在熱議話題。不過，教育局呈交立法會的文件，去年有3宗個案涉教師因與學生發展師生戀而被釘牌。其他被釘牌的個案，還有7人涉及虐兒相關罪行、5人涉及盜竊、詐騙和搶劫相關罪行，另外有11人涉及普通襲擊、持有攻擊性武器、煽惑他人犯刑事損壞、非法集結、暴動等其他罪行。

教局：查明屬實 不枉不縱 教育局強調，一向致力維護教育專業和學生福祉，對於每宗失德或違法個案，都會按《教育條例》（第279章）和既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作出適當懲處，不枉不縱，如教師被證實干犯嚴重罪行、失德或專業失當，教育局會取消其教師註冊。

該局又指，一直從不同渠道收集有關教師涉嫌違法或被捕的個案，現職教師涉及任何在進行中的刑事調查或訴訟亦必須即時向學校報告，而當學校得悉教師涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為，亦必須立刻向教育局通報。

當局續指，教育局已由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，並會主動向警務處查核教師被捕或涉嫌違法個案，確認涉事教師是否涉及任何刑事調查、訴訟或定罪紀錄，了解個案進度，並在司法程序完結後按性質及嚴重性採取跟進行動。