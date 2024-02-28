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啟德體育園主場館冒煙
事發於啟德體育園主場館。（張開裕攝）
【本報訊】昨日早上約7時半，興建中的啟德體育園主場館頂部突然冒煙，附近多人見狀，隨即報案求助。消防趕至開喉灌救，同時出動搜救隊協助，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷。人員經初步調查後，懷疑有手提燈起火肇禍。
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