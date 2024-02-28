觀音3‧5開庫 3廟通宵最多借10億

【本報訊】一年一度的觀音借庫即將開始，善信祈求在新的一年中能事事順利，財運亨通。華人廟宇委員會（委員會）公布，轄下的紅磡觀音廟、銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟於正月廿五至廿六日（3月5至6日）的開放時間將實施特別安排，方便公眾人士前往上述廟宇參神及借庫。當中紅磡觀音廟會由3月5日晚上11時起通宵開放，善信可以最多借10億元。

紅磡觀音廟晚上11時起開放 觀音借庫活動在多間廟宇舉行，紅磡觀音廟在3月5日晚上11時起通宵開放至3月6日晚上8時正，借庫的金額由3,000萬至10億元不等，而該廟3月5日會提早在下午5時關門，參與的善信可前往佛光街遊樂場輪候。

至於銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟同樣在3月5日晚上11時起通宵開放，惟會開放至3月6日下午6時，而借庫金額則由300萬元至10億元不等。所有進入廟宇的善信只可攜帶3支細香，每支細香直徑不可大於0.8厘米，長度不可超過50厘米。紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香。至於廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒衣寶，善信亦請勿在廟內通道跪拜，以免造成阻塞。

借庫物品方面，每份由司祝售賣定價50元，不設找贖。任何人士須親身輪候，不得於輪候處擺放任何物件以取代輪候，否則相關部門可能對擺放物件的人士採取相應行動。

除以上3間廟宇外，委員會轄下的筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、深水埗三太子及北帝廟和深水埗天后廟亦會舉行觀音借庫活動，善信可選擇到以上的廟宇參神及借庫。