澳門消息：過百馬主索償被拒 聯署促特首介入
【本報綜合報道】就澳門過百馬主早前向澳門賽馬會索償被拒事件，馬主群組在投訴無門情況下，已於昨日聯署，向澳門特首呈上一封公開信，要求特首介入。
賽馬會指屬個人錯誤投資
就今次公開信的內容，主要向澳門特首陳述事件概況，有關澳門特區政府與澳門賽馬會之間，在無預警下的倉卒時間內，達成終止專營權協議，並於一個半月內極速解決停業後的安排，一班澳門馬主極表失望。澳門馬主群組曾兩度聯署，要求澳門賽馬會能夠為現役馬主提供賠償，然而對於會方由最初的答非所問，繼而以牽強的拒絕理由，認為純粹是馬主個人錯誤投資，才招致今次事件的個人損失，並未存在任何責任及歉意。
馬主群組有感投訴無門，經商議後最終宣布向澳門特區政府求助，昨日正式聯署去函特首，而函件副本亦會轉交至澳門中聯辦主任鄭新聰，以及澳門行政會行政法務司、立法會及直選議員，博彩監察協調局局長何浩瀚、澳門愛護動物協會終身榮譽主席何厚鏵及理事長鄧詠恩，期望政府方面能夠介入今次事件，勸喻澳門賽馬會董事局成員正視問題，及早與馬主代表展開賠償談判。
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