澳門消息：過百馬主索償被拒 聯署促特首介入

【本報綜合報道】就澳門過百馬主早前向澳門賽馬會索償被拒事件，馬主群組在投訴無門情況下，已於昨日聯署，向澳門特首呈上一封公開信，要求特首介入。

賽馬會指屬個人錯誤投資

就今次公開信的內容，主要向澳門特首陳述事件概況，有關澳門特區政府與澳門賽馬會之間，在無預警下的倉卒時間內，達成終止專營權協議，並於一個半月內極速解決停業後的安排，一班澳門馬主極表失望。澳門馬主群組曾兩度聯署，要求澳門賽馬會能夠為現役馬主提供賠償，然而對於會方由最初的答非所問，繼而以牽強的拒絕理由，認為純粹是馬主個人錯誤投資，才招致今次事件的個人損失，並未存在任何責任及歉意。