元朗套丁案 廉署再起訴9申請人

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名小型屋宇（丁屋）發展商負責人及一名村代表，控告他們涉嫌串謀其他人士「套丁」，詐騙地政總署向元朗一個丁屋物業發展項目批出多張建屋牌照。廉署接獲律政司進一步法律意見，昨再落案起訴9名丁屋申請人。他們各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，並已獲廉署准予保釋，以待明日分兩宗案件在屯門裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴，指稱元朗一個丁屋物業發展項目懷疑涉及貪污詐騙，經深入調查及向律政司徵詢法律意見後，至今落案起訴共11人。9名丁屋申請人為黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，年齡介乎42歲至74歲，均為元朗原居民。

廉署調查顯示，水蕉新村興建了多幢丁屋，包括該9名被告獲批的建屋牌照所興建的9幢丁屋。有關丁屋其後由一個發展商以一個私人屋苑的形式向公眾出售，每幢售價900萬至1,300萬元不等。該發展商就銷售其中115幢丁屋，獲取逾10億元。王光榮，74歲，榮佳建築有限公司負責人；及程振明，67歲，水蕉新村原居民代表，早前已被廉署另一宗法庭案件起訴一項串謀詐騙罪名。兩人於去年12月否認控罪，案件定於2025年2月10日在區域法院開審。