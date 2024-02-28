1.15萬宗交通投訴 按季增逾12%

【本報訊】交通諮詢委員會轄下的交通投訴組公布，去年第3季共接獲1.15萬宗投訴及建議，較去年第2季的1.02萬宗，增加逾12%；當中純粹提出建議的有260宗。與公共交通服務有關的個案，由9,055宗上升至10,439宗，升幅逾15%，佔去年第3季整體91%。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由844宗下降至656宗。有關交通情況的投訴及建議，由182宗上升至267宗，升幅逾46%。涉及道路維修的個案，則與上季相同為59宗。

交通投訴組稱，去年第3季接獲的1.15萬宗個案，均已轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。季內已完成8,793宗個案調查工作，當中，7,586宗即86%證實成立，而不成立個案有21宗，其餘1,186宗則因證據不足而無法追查。同時，有10項由市民提出的建議獲採納，包括在恆康街加設電單車泊車位等，以改善公共交通服務和交通情況。

檢討75道路抗水浸能力 此外，為加強應對極端天氣對公共道路的影響，路政署表示，已完成檢討75個重要道路基礎設施抵禦水浸威脅的能力，並正就相關應對措施進行技術評估及擬定執行計劃。同時，路政署亦會分階段，為部分沿岸的行人隧道安裝水浸警告系統，以及研究在低窪較高水浸風險的行人隧道，加設閉路電視系統，進一步加強監測。