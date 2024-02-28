調解院倘延期交付 港府：將成外交問題

【本報訊】政府擬用4.66億港元改建屬二級歷史建築的舊灣仔警署作為國際調解院總部，立法會工務小組委員會昨通過有關建議，稍後提交財務委員會審批。政府強調工程緊迫，一旦未能如期交付，將成為外交問題，後果較罰款更加嚴重。

政府在工務小組委員會會議上指出，根據《建立國際調解院公約》磋商各方的協定，國際調解院總部必須在明年內就緒，因此特區政府目標在明年中完成基本工程，以確保明年底可順利按承諾，將總部交付給國際調解院。

指後果比罰款更嚴重 國際調解院將成為首個總部落戶香港的政府間國際組織，政府強調相關決定不會有變數；而中央代香港提出意向書時已提出若干條件，包括選址要有歷史意義、最好與法律有關，亦要方便、不可遠離市區，加上工程時間相當緊迫，一旦未能如期交付，將成為外交問題，後果比罰款更嚴重，因此舊灣仔警署可以說是唯一選擇。

政府又指工程費用已計及必須進行的保育工程，至於日後的維修費將由港府承擔，暫未想像到有意料之外的使費。