美擬撤港經貿辦特權 台灣稱採超前部署
【本報訊】美國眾議院外交關係委員會早前通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，擬撤銷香港經貿辦在美國享有的特權。台灣民進黨立委吳秉叡昨日在立法院質詢時提出，考慮到港幣可能被踢出美元結算機制，台方應設立機制，禁止港元直接兌換新台幣。台行政院長陳建仁稱會就香港可能的發展形勢，採超前部署。
民進黨倡禁港元兌台幣
吳秉叡稱，就擬撤銷香港經貿辦在美國享有的特權後，香港轉口貿易地位恐會急速衰退。陳建仁回應指，台灣政府密切關注整個形勢發展，確實發現港澳在「大陸化」之後，漸漸失去其在政治、經濟、貿易上的地位，台陸委會持續監控，金管會也有注意投資情況。他強調，台美關係現在不錯，台方了解美方的動向，會讓各部會超前部署。
台陸委會主委邱太三指出，香港整體形勢在反修例風波後急遽變化，該會每年都委託學者專家，探討香港的政治自由度、司法獨立性、社會問題及經貿等方面；近幾年又跟各國針對香港問題，建立訊息交換和合作機制。金管會主委黃天牧證實，目前台灣銀行保險證券對於香港地區的投資，逐年緩步下降。
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