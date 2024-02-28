美擬撤港經貿辦特權 台灣稱採超前部署

【本報訊】美國眾議院外交關係委員會早前通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，擬撤銷香港經貿辦在美國享有的特權。台灣民進黨立委吳秉叡昨日在立法院質詢時提出，考慮到港幣可能被踢出美元結算機制，台方應設立機制，禁止港元直接兌換新台幣。台行政院長陳建仁稱會就香港可能的發展形勢，採超前部署。

民進黨倡禁港元兌台幣

吳秉叡稱，就擬撤銷香港經貿辦在美國享有的特權後，香港轉口貿易地位恐會急速衰退。陳建仁回應指，台灣政府密切關注整個形勢發展，確實發現港澳在「大陸化」之後，漸漸失去其在政治、經濟、貿易上的地位，台陸委會持續監控，金管會也有注意投資情況。他強調，台美關係現在不錯，台方了解美方的動向，會讓各部會超前部署。