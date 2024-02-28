發煽動貼文 香港獨立黨洋成員候懲

【本報訊】居於英國的葡萄牙籍男子，被指身為骨幹成員替曾在英國註冊的政黨「香港獨立黨」，營運多個社交平台，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨。該葡漢於前年來港探親時被捕，被控串謀煽動他人實施分裂國家罪，昨於區院認罪，法官練錦鴻將被告收押至4月11日判刑。練官直指被告的行為是隔岸觀火，在香港惹火頭，顯得「其心可誅」。

官斥隔岸觀火其心可誅 41歲葡萄牙籍被告黃煡聰，曾在港任音樂教師。他被控於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為。

辯方求情指，因被告自願交出手機密碼，讓執法部門登入其手機內，得悉被告與香港獨立黨的相關貼文，望可獲減輕被告的處罰。法官則指被告與執法人員進行會面紀錄期間，仍然把他與該黨的關係推得「一乾二淨」。

案情指，自2021年11月起，執法部門在網上發現多個網上平台及社交媒體，以「香港獨立黨」的組織名義建立頻道，包括互聯網網站及社交平台等。該些網上平台被發現張貼大量分裂國家文宣，宣揚將香港從中國分離出去。該黨的簡介稱其在2015年註冊成英國政黨。該黨要旨是支持港人爭取自決，就建國及重返英聯邦提供協助，並要求英國終止《中英聯合聲明》。案發時該黨於網上平台張貼共42則貼文，宣揚將香港從中國分離出去。

案件編號：DCCC 210/2023