大興基地警民衝突 2人囚逾17月

【本報訊】2019年10月有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，遂到基地附近抗議及要求執法部門交代，事件演變成警民衝突。被捕的12人被控參與非法集結，其中9人於開審前認罪且已判刑。餘下3人否認控罪，經審訊後於本月初，被區院暫委法官鄭紀航在西九龍法院（暫代區院）裁定他們面對的所有控罪均罪成。鄭官昨對其中兩人判囚17個月15日，餘下較年輕的一名被告則判入教導所。鄭官認為3名被告有預謀地到上址，並積極參與非法集結。

男生判入教導所 3名被告包括吳顥筠（24歲，女，無業）、陳樂期（28歲，地盤工）及19歲男生，他們被控非法集結罪及使用蒙面物品等罪。控罪指他們於2019年10月30日，在屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結及使用蒙面物品。吳另否認管有物品意圖摧毀財產罪，即管有噴漆。經審訊後3人面對的控罪均被裁定罪成。

法官判刑指，當時的非法集結約45分鐘，集結人數約有200人，且有涉及堵路。3名被告的行為亦非單單在場的吶喊助威。較年長的兩名被告，法官均判監17個月15日。餘下的年輕被告，法官考慮到案發時他年僅14歲，最終將其判入教導所；同案另外9名被告，早前已認非法集結罪，當中兩名未成年被告判入更生中心，其餘7人同被判囚13個月15日。案件編號：DCCC 746、757/2020