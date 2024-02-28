陳沛敏：老總「打倒昨日的我」 「武漢肺炎」絕迹《蘋果》

被問黎智英撐和平示威 指「2019年前係」 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。庭上披露，國安法生效後，《蘋果》高層曾討論報紙的用字問題，當中總編輯羅偉光一度認為可繼續用「武漢肺炎」的字眼，之後羅「打倒昨日的我」，改口停用。控方昨午完成對陳的主問，陳之後開始接受辯方盤問時稱，黎智英盡他所能避免國安法生效，並指當黎重視某些新聞，便會要求「點做點做」。

陳沛敏昨接受控方主問時確認，2020年12月黎智英遭還押，同月她和《壹週刊》前社長楊懷康前往探監。2021年6月17日陳沛敏亦被捕，她獲准保釋後便向公司辭職，她形容當時公司很亂，「咩人批張form都唔知」。另外，陳表示，黎智英遭還押期間，在2021年5月《蘋果》內部舉行員工大會，《蘋果》沒被外界直接說新聞有問題，因此《蘋果》的報道除字眼上有改變，大方向沒有更改。

高層「應變小組」商敏感字眼 陳指2021年4月《蘋果》高層開立名為「應變小組」的通訊群組，討論報道使用的字眼有沒有問題。當中提及，有同事關注可否用「閹割選舉」及「武漢肺炎」等字眼。本案認罪被告、總編輯羅偉光曾回覆說，認為該兩個字眼皆可繼續用，惟之後羅偉光改變想法。庭上展示2021年4月18日訊息，陳沛敏向本案另一認罪被告、主筆楊清奇傳訊息說，「老總決定，今起報道不用『武肺』」；陳另轉發一則訊息，當中提到「各位，我打倒昨日的我」。陳沛敏昨確認，「老總」是指羅偉光。

庭上另展示陳沛敏跟楊清奇的對話，顯示2020年4月30日，陳問楊「桑普有冇定期專欄？老闆建議找他寫。」楊回答說「他的文章怪怪的，而且公開主張港獨，所以一直沒敢讓他開專欄」。

施壓新聞冇做全版黎不滿 另外，陳沛敏憶述，2019年下半年某日，因接近截稿時間，《蘋果》把一則外國向港府及中國施壓的最新新聞，放到頭版頂端位置，翌日黎智英表達不滿，認為該段新聞應該做全版報道。另外，庭上透露，黎智英私人助理Mark Simon在2021年6月，曾把黎智英與美國前總統彭斯的新聞傳送給陳沛敏。

控方昨午完成對陳的主問，陳開始接受辯方盤問時說，如果黎智英無出聲，《蘋果》都有編採自主，但若黎重視某些新聞，黎便會「叫點做點做」。雖然公司約章列明「總編輯為本報編採事務最高負責人」，但陳說，如果黎智英要求聘請某作者為寫手，羅偉光沒有機會反對。辯方指，《蘋果》不是為批評而批評，而是希望政府改變施政。陳說「可以咁講」。陳稱，黎智英擔心國安法會影響新聞自由，故黎會盡其所能，包括透過《蘋果》，避免令國安法生效。辯方指，黎智英支持和平示威，陳說「2019年前係」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點