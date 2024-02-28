醫健：健康在您手：消失的肌肉—肌少症

每個人都會面對自然老化的過程，研究指，成年男性和女性的肌肉量分別平均每10年下降4.7%和3.7%。如令個人活動能力和生活質素受到明顯影響，便有機會患上「肌少症」。在香港，每100位65歲以上的人士，就有9人患上肌少症。

肌少症患者容易感到下肢乏力，行動亦變得緩慢，上落梯級、由坐到站、提舉重物，甚至處理家務都感乏力，增加跌倒和骨折的風險。診斷肌少症的方法包括使用儀器量度手握力、評估日常步行速度，及使用DXA骨骼檢查儀器等，量度肌肉質量。

健康生活模式助改善肌少症 現時沒有有效針對肌少症的藥物，因此維持健康的生活模式，基本上是減少肌肉流失的唯一方法。例如依照「健康飲食金字塔」的原則維持均衡飲食的習慣，攝取足夠的蛋白質，例如豆類、雞蛋和奶類製品，均有助肌肉發展。

另外可多做強化肌肉和帶氧運動。每周應進行兩至3天或以上的強化肌肉運動，如仰臥起坐或半蹲、提舉合適重物如水樽或啞鈴、使用健身器械、阻力橡筋帶等，鍛煉主要肌肉群。同一肌肉群的訓練應相隔至少48小時，重複10至15下為一組，每次做1-3組，動作的強度應按照個人能力，循序漸進由輕逐步增加至中等或劇烈強度，如中等強度即運動時呼吸和心跳加快，輕微流汗，可持續應付而不至辛苦。帶氧運動方面，如拖地、抹窗、健步行、太極拳和球類運動等，每周應做至少150-300分鐘。

進行任何體能運動應量力而為，亦須保持正確姿勢，以防勞損。如患有慢性疾病或對個人健康狀況有任何疑問，應先諮詢醫護人員的意見。

任慧瑜 深水埗地區康健中心護理統籌主任