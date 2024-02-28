AI便攜眼底相機 加快診斷糖尿眼

【本報訊】糖尿病人可能出現俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病，有致盲風險，但目前公營醫療系統人手不足，患者輪候時間長，或未能及時治療。有大學研發人工智能（AI）便攜式眼底相機，加快診症時間，並招募300名合資格人士進行視力測試及糖尿眼篩查。

理大團隊研發 助紓人手不足 香港約有10%的35至64歲人士患有糖尿病，其中30%可能發展成俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病。醫管局每年要為約6萬名糖尿病患者進行常規糖尿病視網膜病變篩查，人手嚴重不足。理大團隊研發自動便攜式眼底相機及人工智能識別和分析系統，收集大量臨床和眼底圖像數據，並與澳洲全國眼科和全身疾病數據庫進行連接，藉此研發出深度學習模型，對眼底圖像進行自動識別和分析，識別糖尿病視網膜病變、青光眼、老年黃斑變性等眼疾的準確率高達98.9%。

研發團隊表示，人工智能眼底攝影技術自動分析眼底圖像及生成報告，並提供即時決策支援，為專業人員提供分類和建議，減低解讀結果時間及漏診機會；針對全科診所和內分泌科提供硬件和軟件結合的自助篩查系統，即使眼科專業人員不在場，患者也能自行操作，有望為基層眼保健帶來革命性改變。

團隊將於下月起於本地連鎖眼鏡店合作，公開招募300名糖尿眼高風險人士，參與人工智能糖尿眼篩查研究計劃。50歲或以上人士、以及18歲或以上糖尿病患者，若過去12個月內未進行過眼部檢查，便符合資格，參加者進行評估後將接受人工智能糖尿眼篩查、眼科視光師諮詢、問卷調查以及3個月後的電話訪談。