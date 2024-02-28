醫療券北上睇牙科分歧巨 業界港府針鋒相對

港府早前宣布擴大長者醫療券使用範圍至內地牙科機構，引起本地業界關注，香港牙醫學會更表擔憂，醫衞官員昨日約見該會代表，關注學會近日評論「試點計劃」時，對內地牙醫專業及監管制度的批評，醫衞局提醒本地業界「尊重」內地同行，強調內地牙醫受嚴格監管，又稱對於牙科服務的表現「市民最有話語權」。據了解，香港牙醫學會正收集會員意見，稍後將再發聲明表明立場，本港業界與政府就事件的爭拗似有進一步升溫迹象。

當局上周一（19日）公布，將7間位於大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，包括5間有提供牙科服務的綜合醫療機構，以及兩間牙科醫療機構。對此，香港牙醫學會曾發聲明，擔憂偏離醫療券政策原意，並關注內地牙科服務的專業水平、港人北上使用服務的保障，以及對本地牙科市場的影響。當局其後提出反駁，指計劃會有完善及嚴謹監管，並正就計劃設立保障機制，嚴格把關服務質素，若市民有投訴，可向衞生署及相關醫療機構提出。

提醒「尊重」內地同行 不過，牙醫學會仍指，市民在香港尋求牙醫服務，投訴渠道很清晰，但內地則比較複雜，又提醒市民除考慮價格外，亦需審慎考慮風險、規管制度、可靠性、安全性等。當局昨日直接約見牙醫學會代表聽取意見，並關注學會近日評論計劃時對內地牙醫專業及監管制度的批評。醫衞官員指，內地牙醫培訓全面、規範化並獲國家認可，服務亦受嚴格監管，相信本地業界會尊重內地牙醫同行，並抱持互相尊重、學習和交流的原則，促進專業的正面發展。

牙科學會將再發聲明 官員指，計劃旨在滿足基層醫療需要，並回應本港長者對牙科服務的殷切需求，選定納入醫療機構過程嚴謹，重申目前僅在深圳增加兩個服務點，相比全港近1,500名牙醫已參加醫療券計劃、在超過3,300個服務點提供服務，香港仍是長者最容易取得服務的途徑。官員又強調「本港牙科專業服務是否貼心，市民最有話語權」，期望本港牙醫盡自身社會責任，繼續與當局攜手推進多項強化本港牙科服務的措施，提升市民口腔健康整體水平。

據了解，牙醫學會正收集會員意見，形容「人人（會員）都有不同意見」，稍後將再發聲明表明立場。