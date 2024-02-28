裝修爭議多 測量師學會倡合約標準化

【本報訊】涉及裝修的投訴屢見不鮮，消委會早前發表報告亦引起社會廣泛關注。香港測量師學會昨日舉行記者會，回應消委會的研究報告，提出5項建議，包括採用標準合約範本、參考學會提出之建議涵蓋條款及細則清單等。

香港測量師學會（下稱學會）最近編制了一份家居裝修工程報價單建議涵蓋的條款及細則清單，消費者審閱家居裝修工程報價單時，可以根據清單核對報價單是否包含所有列出的條款及細則。學會亦樂意與消委會聯同業界各持份者一同制訂標準報價單範本。

消委會鼓勵消費者和家居裝修公司以調解或專家裁定方式解決爭議，而學會亦有調解員及專家裁定名單，按合約雙方同意下任命調解員/專家，協助消費者及家居裝修公司解決爭議。同時，消費者和家居裝修公司亦可就爭議聘請專業人士進行專家裁定。若雙方能達成共識聘請單一專家，更可考慮向香港測量師學會轄下的建築測量組運作的樓宇事務專家裁定中心（先導計劃）尋求協助。最後，學會贊成消委會提倡建立家居裝修公司「白名單」認證制度，並樂意提供專業意見制訂有關制度。