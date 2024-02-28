擬建文化設施 恐步西九後塵

【本報訊】政府發展北部都會區，亦擬配合發展旅遊景點。立法會北部都會區發展事宜小組委員會昨討論相關事宜，有議員擔心北都的文化設施成為「西九2.0」，由政府注資和發債才可以勉強自負盈虧，但當局並沒正面回應。另有議員指鄉郊地方想發展食肆、民宿困難重重，政府將如何改進。

餐廳住宿 配套欠奉 旅遊業界議員姚柏良指沙頭角目前主要為本地旅客，而北部都會區目前有規模的餐廳亦難以尋找，住宿亦是大難題，指配套急需加快發展，又表示即使尋找非牟利機構承接，但規模上仍需要引進不同商業機構加快發展。針對紅花嶺郊野公園，他指公園附近近蓮麻坑的地區為禁區，如不開放難以成為旅遊路線。

文化體育及旅遊局副局長劉震回應表示，未來會因應需要有不同工作小組進一步加強部門之間聯繫，發展局未來會在規劃安排開展公眾參與活動，希望有更多深入討論。漁農自然護理署助理署長葉彥指出，過去一個月漁護署已經在蓮麻坑口附近地方興建連接的山徑，訪客不需要經過禁區，也可透過這條山徑進入。

另一議員陸頌雄指政府推出10億元的鄉郊保育資助計劃，但歷史保育之後能夠商業化的項目並不多，鄉郊居民也表示發展項目有很多掣肘，如有法例上限制，令項目零散，又詢問香港有否參考內地在民宿方面的做法。鄉郊保育辦公室總監鄧文彬指前年在荔枝窩有一間民宿已經發牌，為「破天荒」做法，在食肆方面也協助有意申請食肆牌照的申請者和不同部門商討，目前在鹽田梓有一個食物工廠牌照發出，並會在今年稍後發出指引，讓民宿和食肆申請牌照。

鄧又指政府有資助非牟利團體設計不同設施，包括露營，例如在梅子林新開了一個露營點，政府亦有主動做文化徑，例如在荔枝窩上梅子林之間，以現代科技展現當地歷史或故事等資訊，製造更多吸引點。