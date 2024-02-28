參考聖淘沙 發展北都旅遊

惹「先破壞後保育」擔憂 吸客為上恐袖手 北部都會區發展項目甚多，政府昨向立法會介紹流浮山/尖鼻咀/白泥一帶發展建議，如在尖鼻咀、白泥、流浮山一帶重點發展創科及生態旅遊產業，預料整區發展達411公頃，總人口逾14萬。同時，尖鼻咀及白泥均具提供酒店的潛力，尖鼻咀沿海地區將劃為海岸保護公園，流浮山又會將海鮮市場做原址改善工程。有議員關注擬議的海岸保護公園，與現行法定的海岸保護區有何分別；有議員則擔心政府參考新加坡的聖淘沙島來發展，會造成「先破壞後保育」。發展局局長甯漢豪則表示，期望發展區變得「外向」，以吸引內地或外地旅客。

發展局早前已釋出文件，披露上述發展建議。昨日會議上，議員張欣宇關注建議設立的海岸保護公園，質疑與現行法定的海岸保護區有何分別，詢問當局將來是否會修例，以給予其法定地位。而另一個會議上，議員朱國強亦擔心將尖鼻咀、白泥發展成為新旅遊亮點後，是否意味將會砍伐樹木、填海，變成一個收費高昂和專吸引高消費人士的豪宅區或度假村，造成「先破壞後保育」現象。

議員林筱魯則關注整體規劃的定位及發展方向，他坦言是次規劃較內向型，集中本港情況作定位，但北部都會區很多地方都會涉及「橋頭經濟」，流浮山便有此作用，當局不應低估其作用。

海岸保護公園定義含糊 甯漢豪回應時表示，規劃中的海岸保護公園只為一般名詞，並非代表屬法定地帶，當局主要希望顯示該處有保育價值，且有機會容納一些不影響環境的活動，她又表示漁護署日後會進行研究，若該處有區域不容許活動的話，便會按《海岸公園條例》將部分區域列入法定地帶。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒則回應指，流浮山有兩個土地用途建議，其中一個為生態旅遊，故會充分尊重當地生態，在生態價值相對較低區域發展旅遊，政府以聖淘沙島作例子，並非代表只會興建酒店，也會建設合適的娛樂和配套設施。