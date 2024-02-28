船艘資助換渡輪 僅3艘已交付

【本報訊】港府於2019年《施政報告》推出船艘資助計劃，預留逾57億元資助渡輪公司，為10條航線分兩階段全面更換47艘新船。首階段有22艘新船，其中3艘已完成交付予新渡輪及港九小輪，下月起陸續投入服務，往來中環至長洲、梅窩及坪洲3條航線。其餘船艘亦會陸續交付，料半數新船將於今年底前陸續到港。

設哺乳區攜寵專用位 3艘新船分別是港九小輪的「港九1」以及新渡輪的「新明珠2」和「新明珠8」，新船會提供更完備的設施，包括增設哺乳區及為攜帶寵物的乘客提供專用座位，輪椅人士專用位置亦較現有船隻增加一倍或以上，並設有無障礙洗手間，而部分座位亦增設手機充電裝置，以照顧不同乘客的需要。

港九小輪主席張大基介紹，「港九1」以碳纖維材料製造，較同類鋁造船款輕20至30%，載客量則由400人提升至450人。船上設有4個與飛機類似的海上緊急逃生系統，以滑梯將乘客送往氣脹式救生筏，每個可乘載120人。張表示，公司在計劃資助下新增9艘新船，其中兩艘屬混能船，預計今年中到港；其餘屬柴油船。他透露，「港九1」造價約6,000萬元，下月起試航約3個月，往來中環至坪洲，期間會收集數據。

新渡輪副工程經理周希廉資表示，公司在計劃下增添13艘船，而到港的兩艘新船各設500個座位，其中「新明珠2」使用碳纖維複合材料，較同類型鋁造船輕70%，且採用環保引擎，每年碳排放料可減低20%；而「新明珠8」則是鋁合金船，船身同樣較輕、油耗低。兩艘新船同為柴油船，內部設施相若。周指兩艘新船將於下月試航，往來中環至長洲及梅窩。

運輸及物流局局長林世雄出席活動致詞時指新渡輪與港九小輪一直致力經營6條主要離島航線。去年總乘客量高達1,640萬人，平均每日接載近4.5萬人次。他稱，政府希望透過計劃資助離島渡輪公司購買新船，提升乘客體驗之餘又推動環保。計劃第一階段下的22艘新船將會陸續到埗。