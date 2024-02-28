月月放煙花 或10分鐘完騷

【本報訊】政府全力催谷旅遊、圖振興經濟，有消息指新一份預算案或考慮「月月放煙花」及無人機表演的節目吸客。據了解，上述建議與「大時大節」的大型煙花匯演有別，構思中的煙火較細。旅遊業界指，鄰近很多地區均有煙花等節目，擔心本港每月舉辦，會令旅客失去新鮮感，直言「物以罕為貴」。議員則期望當局提早向外推廣活動。

據報當局正構思改良有20年歷史的幻彩詠香江，每月會加插煙火和無人機表演，不過，學者及議員均質疑煙花放得過多反削吸引力，經濟效益亦如煙花一樣「曇花一現」。有消息指，現時構思的月月放煙花其實規模較細，類似去年由旅發局主辦特別版「幻彩詠香江」的煙火效果，或如去年底旅發局舉辦的「冬日維港水上煙火表演」，當時的匯演時長約10分鐘。

乏新鮮感 旅業憂成效不彰 旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，鄰近本港的很多地區如大灣區珠海一些新樓盤，也有相當具規模煙花和無人機表演，若本港單憑每月舉辦這些措施吸客，恐怕旅客會失去新鮮感。而且放煙花是燒錢項目，恐造成「高投資、小回報」，建議資源投放於支援中小企。對於在海濱加入商業設施等，她認為，重現避風塘夜市等固定特色項目長遠更能有助刺激旅遊業。

議員楊永杰則指，縱使每月煙花等未必會吸引旅客專程訪港，但能成為其一吸引點，料仍助帶動餐飲業等，建議港府與業界推出餐飲、酒店及景點套票優惠，吸引旅客留港過夜。楊又認為，眾多旅客不知本港將舉行的盛事活動，促港府趁早宣傳，方便旅客規劃來港行程。