物業抵押貸款難 中小企融資觸礁

【本報訊】樓市持續低迷，連帶影響到企業融資。有商會代表昨指本地中小企通常都以物業為抵押，向銀行取得貸款周轉，但近日有會員向他反映，銀行不但開始「落雨收遮」，且還對「磚頭」做抵押的做法產生動搖，擔心有關趨勢不利營商，冀政府能正視問題。

「磚頭」價尋底 不利營商 香港中華廠商聯合會副會長吳國安昨在午宴中指出，昔日市道暢旺，銀行往往鼓勵客戶「借到盡」，若果物業估值1,000萬元，隨時可取得900萬元貸款額，然而經濟持續疲弱，物業價格亦拾級而下，現時不少「磚頭」的估值較當初的借貸款額還要低。

以現時香港的經濟狀況而言，他指銀行經營亦要評估風險，一旦客戶借得800萬元，但抵押的物業卻貶值至700萬元，銀行有機會蒙受損失，因此銀行日趨審慎，「磚頭」已非取得貸款的最佳保證，還要視乎公司經營狀況及其他資產如債券或股票之類。

他認為銀行的做法似乎已對「磚頭」的信心打折扣，希望政府正視問題，畢竟中小企用來抵押的「磚頭」都是本地物業，若價格不斷回落，擔心會不利營商，出現一損俱損的後果。

另外，該商會今年至少舉辦5個展會，頭炮是下月在澳門舉行的工展會，亦計劃在天津舉辦展會推廣香港品牌產品。另一副會長陳家偉計劃今年8至9月在俗稱「金街」的天津和平路步行街，舉辦展會推廣香港工展會特色產品，由於香港同內地標準不一，很多工展會能買到的產品都未能進口內地，希望展會期間能有特別安排准許有關產品在當地銷售。他又指計劃在香港展會推廣內地產品，包括內地特色文化產品，例如酒文化。

會長盧金榮指自去年通關以來，已經組織10多次訪問團到內地和東盟國家考察，未來會繼續加強與國際的經貿聯繫，帶會員出訪不同有潛力市場，包括中東和南美國家，以多元市場對沖歐美貿易主義升溫的影響。