政黨倡設籃球博彩開源 團體憂鼓勵賭博

【本報訊】政府去年公布的財政預算案提出，本年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年，而原有博彩稅稅率不變。

倘拍板料一年內完成修例 為了開源，早前有政黨提及開設籃球博彩，馬會回覆傳媒查詢時指樂見有關建議，政府說如果符合社會支持等條件，就會探討是否應增加合法博彩，但有團體憂年輕人沉迷賭博。

有財金官員早前預告本財政年度財赤過千億元，下年度亦不能抹殺有財赤。議員劉國勳認為內地及澳門都有籃球博彩，認為建議既可打擊非法外圍賭博，亦可增加政府博彩稅收入，並估計最快可一年內完成諮詢連同修例。

馬會回覆傳媒查詢時指樂見有關建議，又指近年非法賭博非常活躍，外圍莊家每年從香港奪取超過150億元利潤，馬會需要在經營上加強競爭力及更多彈性。

提供戒賭輔導服務的明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍則指籃球受年輕人歡迎，如果籃球賭博合法化，擔心會增加新一代沉迷賭博的機會。

民政及青年事務局回覆傳媒查詢時強調政府不鼓勵賭博，但明白博彩活動的規管需與時並進，如果市民對有關博彩活動有龐大而持續需求；有關需求是循非法途徑得到滿足，即使投放大量資源以加強執法，也不能切實和圓滿解決，以及若果建議獲社會支持，就會探討是否應增加合法博彩活動。