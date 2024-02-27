龍七公：個人遊擴容 應做好配套應對

陝西省西安市、山東省青島市將成為內地赴港澳「個人遊」城市，雖然今次新開放個人遊城市數目僅兩個，但兩市卻具相當分量。據統計，2022年青島市和西安市人口均逾千萬，分別是全國GDP排名第13和第22位城市，平均將40%收入花在零售消費方面，屬於高收入、高消費族群。過往數據指出，每150萬名旅客可為香港本地生產總值帶來0.1個百分點的增長，措施一旦落實，將為香港帶來大批潛在留宿過夜客源，讓旅遊餐飲零售業受惠。

面對旅客增加，香港應提升接待能力，不斷擴容，確保有足夠承載力，包括增加餐飲、酒店、交通人手等配置，同時預早評估「一簽多行」、天星小輪等客源的增長情況，及增加特色旅遊路線。特區政府與內地在2015年叫停深圳居民「一簽多行」，改為「一周一行」，主因正是本港承受力不足，特別水貨客當道，引發擾民。惟隨着內地網購盛行，香港能買到的商品大部分深圳也能買到且更便宜，有關措施已不合時宜。從加快融合角度，恢復「一簽多行」事在必行，未來還有可能逐步擴大至整個灣區。

政府和業界宜及早規劃，精心設計路線日程，如可研究增加特色旅遊路線，包括香港經典電影旅拍路線、宗教景點旅遊、中醫藥文化旅遊等，同時可進一步開拓維港海上遊、擴大廟街市集，及舉辦特色活動，如華服節等，多管齊下吸引遊客。今年春節期間，維港天星小輪連續多日大排長龍，顯示有改進空間。天星小輪是香港著名特色景點，亦是旅客遊覽維港首選的途徑，天星小輪可研究於繁忙時間增加班次。

政府亦可與大灣區城市協同發展「一程多站」。兩地旅遊融合發展，特別現時港深兩地的雙向消費已日益蓬勃，發展「港澳遊」、「港深遊」以至「灣區遊」等，可讓香港和灣區城市做到互利共贏。

提高免稅額吸引消費 雖然有意見指香港酒店價錢偏貴，惟今年春節假期，本港酒店整體入住率相當理想，達到八成半至九成。而目前本港酒店和旅館房間已最少有10萬間，主要憂慮是人手不足，業界指酒店業現時欠缺9,000多名員工，未來將缺1.2萬人，政府需與業界探討加快引入外勞，應對遊客增長。

此外，對比現時內地客到海南自貿港消費，可得10萬元人民幣免稅額，但來港的免稅額只有5,000元。其實在港購買一個超過3萬元名牌袋，並不是甚麼罕見事，加上內地經濟、物價已有很大變化，惟內地訪港旅客免稅額10多年都未有調整，過往一直接獲不同業界反映希望增加限額，筆者亦曾提出建議，將現時5,000元增加至不少於3萬元。當局應與內地磋商，爭取提升免稅額，吸引內地旅客在港消費。

中央對香港送出個人遊再擴容「大禮」，惟機會只留給有準備的人，要做好遊客生意，不能只靠「食老本」，必須提出有創意及體驗好的服務，有口碑加上利用新的宣傳手法及渠道，才能把握好機遇。