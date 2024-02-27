笑看天下：究竟誰必須失去一切

俄烏戰事邁向第3年，俄軍氣勢如虹，烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡17日因「彈藥不足」而撤出後，俄軍同日已進駐並全面控制該地，俄國防部長紹伊古上周六抵達烏克蘭前線，視察攻佔阿夫迪夫卡嘅俄軍中央集群部隊。中央集群司令莫爾德維切夫報告，掃蕩殘敵期間近200名烏軍集體投降，情報顯示仍有近百名烏軍殘兵躲藏，將於數天捕獲。繼撤出阿夫迪夫卡後，日前又傳出烏軍棄守西面不遠嘅拉斯托奇金諾村。種種迹象顯示俄勢不可當。之不過，澤連斯基就是不肯面對現實，佢相信烏克蘭終將戰勝俄羅斯，普京「必須失去一切」！

普京「必須失去一切」？哈！乜咁似詐騙集團口脗！普京明明意氣風發，又試坐戰機，又送俄製轎車畀北韓領袖金正恩，為何一眨眼「必須失去一切」，唔通戲子總統又識魔法？呢，美國總統拜登雖然冇趁俄烏戰事兩周年之際到訪基輔，但參與日前舉行嘅七大工業國（G7）視像會議，佢重申不論需時多久，都將盡力支持烏克蘭，但冇特別提及軍援。各國都話支持及提供軍援，現實卻係「口惠而實不至」，烏克蘭軍官經常抱怨武器不足，前線甚至說看到敵軍都無法攻擊；烏克蘭國防部長烏梅羅夫亦大呻「西方承諾提供的軍備都未能準時到達」！專家亦預測烏克蘭若果不修防禦工事和增加彈藥，今年有可能失去頓巴斯其餘地區以及南部一些領土。優勝劣敗，究竟誰才「必須失去一切」？