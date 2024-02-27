橫眉冷看：真相可能永遠成謎

今年2月14日，農曆大年初五，人們仍沉浸在節日喜慶之中，台灣海峽卻發生悲劇。有四名中國大陸漁民駕船，在金門島附近海域活動，進入了台灣聲稱的專屬範圍。當地的海巡人員馬上開船驅趕，在追逐過程中，兩名大陸漁民不幸墮海死亡，其餘兩名獲救後曾被拘留。

事發初期，中國大陸政府和人民都十分克制，覺得意外正是意料之外的事，誰也不想發生，更沒想過當中會有何貓膩，大家只希望台灣當局能夠徹查事件，並盡快放還被拘的船民。當時內地的網上輿論，大多只集中在討論國際邁亞密球隊的隊長美斯，批評他到香港作賽臨時失場，而且態度欠佳，似有輕視香港球迷之嫌。對於台海發生的慘劇，大部分人仍沒十分注意。

然而隨着時日推移，是次海上意外的細節愈揭愈多，涉事的台灣海巡人員，前言不對後語。他們初時聲稱，並無暴力執法，大陸的漁船是在逃走時，意外翻側沉沒的，海巡船並無主動撞擊，但後來因為海巡船要向保險公司提交報告，索取維修賠償，事情掩埋不住了。當日的執法人員便改口供，說兩船確曾發生碰撞。時至今日，就連一輛普通的乘用車，也會配備行車攝像頭，偌大一艘台灣海巡船，卻一度聲稱當日的執法過程中沒有錄影，後來幾經轉折，又取出了部分錄像，但直至本文執筆時，據說仍只有海巡人員如何拯救墮海漁民的片段，兩船追逐過程的影像，依然付之闕如。

台灣的民進黨政府從來不可信，2004年總統競選中的槍擊案，當中的「神奇子彈」是從何而來，至今仍是歷史上的一宗懸案。因此，今次台灣海峽發生的撞擊事件，真相如何，說不定會永遠成謎。