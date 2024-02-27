強詞有理：世界不一樣

澳洲網媒有篇題為《西方為何視中國為威脅》的評論文章，頗值得一提。文章認為，中國之所以對西方構成威脅，是因為它證明了一個過去貧窮且科技落後的國家如今能有效地違抗西方支配。文章更一針見血指出，世界已經不一樣，但西方以為自己仍掌控一切。

沒錯，歷史在前進，時代在發展，世界面臨百年未有之大變局，而西方依然不願正視現實，正是許多矛盾和衝突的主要根源。過去西方憑藉強大經濟和軍事實力征服全球，無往而不利，惟隨着時間的推移，包括中國在內的新興國家崛起，世界已進入多極化年代，西方還想像過去那樣掌控一切，顯然力不從心，且不合時宜。

西方利用由其掌握的世界政治主導權和國際話語權，將自己的文明和政治模式包裝成「普世價值」，要求所有國家照搬照抄。其實稍有歷史常識的人都知道，西方文明主要是建立在經濟和軍事領域的暫時領先，是通過對其他國家的侵略和掠奪而致富。包括近年美國不斷強調的所謂「基於規則的國際秩序」，完全由西方主導和制訂，服務於美國霸權，其他國家根本無權置喙，誰不遵守，誰就會被針對和打壓。在普世價值的幌子下，美國在世界各地大搞顏色革命，甚至肆意對其他國家發動戰爭，不僅造成重大人命傷亡，而且導致世界持續動盪。

可以說，西方一直順風順水，很少遇到真正挑戰，即使有些國家試圖反抗，也很容易被擺平，例如伊拉克和利比亞等等。直到中國和俄羅斯等新興大國逐漸崛起，美西方才感到前所未有的威脅。尤其中國始終堅持走自己的道路，拒絕照搬西方那一套，而且發展得如此之快，成為許多發展中國家的榜樣，更是令西方國家既尷尬又焦慮。

中國的成功經驗表明，國際規則和秩序並不需要掌控者，更不是由西方說了算。每個國家都有權根據實際情況走自己的道路，做自己的事情，決定自己的命運，而不必再受制於西方。最重要的是，中國提供完整的產業鏈和龐大的市場，而且不會對別國發號施令，不會干涉別國內政，新興國家可以放心與中國合作，從而擺脫美國對其政治和經濟的控制。也正因如此，美國才會將中國視為最大威脅，必欲除之而後快，但為時晚矣，今天的中國已不是任何國家和陣營可以遏制。