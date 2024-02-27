龍吟虎嘯：利益和意識形態至上

美國是利益至上的國家，也是意識形態至上的國家。這兩個「至上」，是它的霸權支柱、霸權動力，是它制訂外交政策、世界戰略、國際關係敵友的思維主導。它用這套東西瞄準中國，掀起了中美國運之戰，不打垮中國是不會罷休的。中國也已丟掉一切幻想，作最壞打算，作戰爭打算、長期打算，中國再不可能用韜光養晦、適度讓步換取美國的罷手。

美國是意識形態至上的國家，和它是盎格魯撒克遜「新教」立國有直接關係。它在骨子裏實際上是一個「宗教」情懷至上的國家，只不過是用很多好聽和時髦的政治名詞、文化名詞，把其意識形態包裝起來罷了，把它當成棍子打人，當成政治思想文化和輿論宣傳的開路先鋒。

在國際關係戰略上，美國最喜歡搞貼標籤，把它敵視的國家稱之為「獨裁」、「威權」，把自己標榜成「民主」、「自由」、「人權」國家，兩大類國家「壁壘分明」。美國國務卿布林肯日前在約翰斯霍普金斯大學發表演說，聲稱後冷戰時代已經結束，世界進入與威權激烈競爭的初期，聲稱美國正受到中俄威脅，聲稱美方會強化現有聯盟，並打造新聯盟應對時代挑戰。布林肯聲稱，中國是「最嚴重的長期挑戰」，中方渴望重塑國際秩序，而且愈來愈有實現這個目標的經濟、外交、軍事和科技力量……「為獨裁者打造一個更安全的世界」。

毋庸諱言，中國同樣重視意識形態，中國的意識形態和美國不同。然而，中國一貫主張「和平共處，五項原則」，主張不同的制度和意識形態不應影響國與國之間的關係，不應成為國與國之間的鬥爭工具，不應影響國際秩序，國與國之間應該相互尊重主權和領土完整，互不侵犯，互不干涉內政，平等互利，和平共處。對此，美國從來不認同，因為這個原則和它的霸權、「美國第一」相對立，和盎格魯撒克遜的排他性、自以為高高在上、想統馭人類相對立。