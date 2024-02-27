坦言集：工商管理

學生反映說，我們教的內容不夠實際，幫不了他做生意。我的反應是他們弄錯了。我們的課程是從宏觀微觀不同的角度告訴他們市場、經濟、社會、政府怎樣轉變，大勢如何，起落變化的可能性。我們不能預知結果，社會科學還未到可預測未來的階段。偶然猜中，只是偶然，不是必然。沒有必然的規律，因為假若理論可以預知未來，就如數學模型可計算出現實世界的結果，一切便可肯定。但當所有人都知道，按這結果行事，趨吉避凶，這個必然的結果也即時受到衝擊，變為未可知的新結局。而若不理會人為的衝擊，事物如機械化地發展，每個人按公式便可成功發達。這樣容易成功，為甚麼老師要教書，倒不如自己開創事業。

我們用社會科學方法分析研究社會的現象，只提出大的趨勢。即使商科教授，會幫助學生經營企業或創業成功？怎樣經營與創業，或可由行業顧問提供。即使是他們，真的必然可幫企業成功嗎？存着這樣心態的企業家、創業者來到學院交一些學費，上一些堂便以為可得成功秘笈，把企業經營看得簡單容易不是無知，便是心存投機，以為事業成功不需經歷挫折、失敗的教訓，才稍有成功的可能性。對於這類學生，我只能說來錯了地方，應該轉向投機的金融行業。例如現時已高度槓桿式、寡頭壟斷，有如賭博的股市債市衍生產品市場。但這些地方也沒有誰可以教授必勝之術。

學院的研究與教學主要分析現象，找尋趨勢。即使有個案研究也不能通用。一個企業、一個行業、一國經濟都處於變化動盪的大環境中，偶有太平盛世也不會太長久。學院教研好壞便不是能否教學生做生意，而是訓練學生分析思考的方法與能力。從歷史經驗來認識現實變化的可能和趨勢。預測的技術多供宏觀之用，微觀至企業頗難有效。

因此，管理是藝術，不是科學，不能用公程式來管理企業，來經營業務，也可能便是因此在美國管理學學科興起之前，商科不屬大學課程，更不會有學士、碩士、博士課程，更多的是學徒制度，從經驗出發。工商管理可作為社會學研究的對象，可是，大學現時差不多大半課程在工商管理，即使作為專業訓練，也即使經濟服務化，真的需要這麼多資源投入這個範疇嗎？

這些學生應該轉變思考。