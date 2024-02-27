鍊車撼辣跑致7死傷 司機候懲

【本報訊】大埔新娘潭路於2021年發生車禍，兩輛私家車涉嫌在路上賽車，其中一車疑「爬頭」越線時，與迎面跑車對撼。最終導致兩死5傷。案中唯一生還、同告受傷的男司機，昨在區院承認兩項危駕致死，以及兩項危駕致身體受嚴重傷害罪。法官把案件押後至5月9日，聽取進一步求情及判刑，期間為眾傷者索取醫療報告，被告須還押。

掟彎爬頭越線對撼 23歲被告何文熙，承認兩項危險駕駛引致他人死亡，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。被告代表大律師求情時指，被告在車禍中頭部受傷，現已痊愈。被告現感自責和懊悔，願向死傷者真誠道歉。

案情指，2021年10月31日晚上10時許，被告駕駛本田私家車，沿新娘潭往沙頭角路方向行駛，同行有一輛豐田私家車和一輛電單車，本田追隨豐田私家車。過程中，兩輛私家車均曾越過雙白線及逆線行駛。

駛至案發的左彎路段，豐田私家車越線，結果撞向對頭駛來的林寶堅尼，再撞向本田。尾隨的電單車收掣不及，司機倒地。林寶堅尼的姓雷男司機及豐田姓馮男司機不治，豐田車上女乘客腰椎及肋骨骨折。本田車上兩名乘客亦受傷。事發沙頭角路段上限時速為50公里。豐田和本田私家車於案發時，車速約每小時101公里。被告事發時危險駕駛，與其他車輛賽車比併。案件編號：DCCC 773/2022