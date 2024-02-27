涉向少女臀潑液 地盤工3‧11再訊

【本報訊】執法部門今年初至本月中，接獲多名女子報案，稱在旺角逛街期間，被人從後向上背及臀部位置淋潑不明液體。至上周五（23日）下午，人員在銅鑼灣鬧市，發現可疑人士涉嫌以保溫壺向17歲少女臀部淋潑不明液體，最終將疑涉事的56歲本地男子拘捕，並懷疑他與多宗同類案件有關。該男事後被控一項作出有違公德的行為罪，昨解往西九龍裁判法院提訊。

被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至3月11日再訊，並先索取被告的兩份精神科醫生報告，期間被告須還押小欖精神病治療中心。

涉案被告李國定（56歲），報稱地盤工人，現被控一項作出有違公德的行為罪，指他於2024年2月23日，在銅鑼灣記利佐治街4號地下外作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即向女子X臀部位置潑上不明液體。戴上黑色粗框眼鏡、身形矮小、頭髮稀疏的被告，昨在庭上應訊期間一直低頭，亦見他眉頭深鎖。

捲多宗同類案 還押小欖 控方申請把案押後，以待索取被告的兩份精神科醫生報告，以了解他是否適合進行答辯，及有否需要頒發醫院令。經裁判官詢問下，控方表示被告涉及同類型案件，而該些案件正在調查中。辯方替被告申請保釋，但遭法庭否決，被告須還押看管。案件編號：WKCC 851/2024