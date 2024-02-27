病漢墮樓插穿城巴車頂

【本報訊】鰂魚涌發生恐怖墮樓事件！昨日下午約4時，一名姓雷（41歲）男子，從英皇道997號惠利大廈高處墮下，壓中一輛正沿英皇道東行左二線駛至的99號路線雙層城巴車頂，將車頂插穿並跌入車廂內重傷。姓鄭（54歲）車長驚聞上層傳來巨響後停車查看，赫見後報案求助。

送院不治 天台檢膠櫈 救援人員到場登上巴士，發現墮樓雷男陷入昏迷，於是打爛巴士上層車尾玻璃窗把他救下，交由救護車送往東區醫院搶救，惜終告傷重不治。

執法人員圍封現場，並登上樓高23層的惠利大廈，在天台檢獲一張膠櫈，相信雷男從天台跳下。受事件影響，英皇道東行方向近柏架山道部分行車線一度封閉，交通受阻。據了解，雷男情緒有問題，並非居於上址，人員在現場未有檢獲遺書。當時巴士上層有乘客，幸好無人被砸傷，但有人目擊事發經過受驚。

城巴發言人表示，昨日下午約4時，城巴一輛往筲箕灣的99號線巴士，駛至英皇道東行近新威園時，有人從高處墮下，巴士內約30名乘客在事件中沒有受傷。