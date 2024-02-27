警員稱同袍辱罵母妻索償 遭警務處促付訟費

【本報訊】一名在警署報案室工作的警員，早前入稟區院，指控駐守槍房的高級警員屢次刻意為難他，又稱「你老婆畀我×」、「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。原告認為涉性騷擾及性別歧視，向該警索償16萬元，並同時向警務處索償16萬元，要求對方捐贈予慈善機構。原告及後撤銷向警務處索償，警務處則要求對方支付訟費。區院昨經開庭後，就此申請押後至5月25日作書面裁決。

押至5‧25裁決 原告是吳漢森（譯音），被告原本分別是林文隆（譯音）及香港警務處，但原告早前主動向法庭表示終止針對警方的法律程序。原告並無律師代表並親自陳詞。警務處一方認為案件僅屬兩人吵架，不屬性騷擾，並認為申索屬瑣碎無聊，故即使原告撤回申索亦需支付訟費。

原告人則認為涉事字眼屬性騷擾，非瑣碎無聊；至於原告針對林的申索，林早前申請剔除訴訟，法官去年底聽取雙方陳詞押後裁決，至今仍未頒布書面裁決。

據入稟狀指，原告於案發期間駐守荃灣警署報案室，林則是駐守同一警署槍房的高級警員。原告指他於2020年7月22日把裝備歸還予槍房時，因態度問題與被告爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐顆交出，被告其後正式投訴原告。原告其後曾道歉，之後警署內不斷傳出關於他的傳聞。

直至2021年6月19日，原告再到槍房時，被告不止5次向他稱「你老婆畀我×」及「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。雖然被告於翌日道歉，但原告不接受。原告指對於林該些說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，要求林就事件賠償16萬元。案件編號：DCEO 7/2023