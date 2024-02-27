無視路面情況 警車出閘捱撞

的哥：咁樣殺出嚟 我睇唔到你 警車意外本月6宗！元朗一輛警車，上周二凌晨駛離警署時與的士相撞，的士「車Cam」拍下意外一刻，顯示警車駛出警署時閃亮警示燈，駕車警員懷疑沒有留意交通情況，無停車直駛而出。的哥發現時兩車已極接近，雖然響按示意對方停車，可惜兩車最終「頭撼頭」，的哥不禁埋怨「咁樣殺出嚟，我睇唔到你」。另外，昨日一輛警察電單車在葵涌失控撞壆自炒，駕車警員頸及手腳受傷送院。

上周二凌晨近3時，一輛警車由元朗警署駛出元朗體育路時，與一輛沿路駛至之新界的士相撞，姓廖（40歲）的哥沒有受傷，警車上人員亦無恙。根據涉事的士「車Cam」拍攝到的影片，可見的士沿元朗體育路往馬田路方向行駛，至元朗警署汽車出入口時，一輛亮着警示燈的警車由閘口駛出。在兩車幾乎相撞時，的士司機立即響按示意，可惜警車已經駛出了行車線，結果兩車收掣不及「撞埋一堆」，警車右車頭與的士左車頭撼撞。意外後，的哥忍不住嘆息：「唉，咁樣殺出嚟，我睇唔到你」。其後兩名警員落車了解情況，片段到此結束。

騎警撞壆 車毀人傷 此外，昨日中午12時許，一名交通警員駕駛警察電單車，沿葵涌道往荃灣方向駛至葵涌交匯處時，懷疑失事自炒撞向石壆，當場人仰車翻。駕車的警員頸及手腳受傷，電單車的側鏡、警示燈及側箱等損毀。涉事警員向上峰報告情況，同袍及救援人員到場協助，救護車把受傷警員送院，意外原因待查。