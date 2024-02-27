擬修例引海外護士 團體憂質素參差

【本報訊】本港醫療人手長期面臨不足，繼2021年通過修例引入非本地醫生，當局計劃修訂《護士註冊條例》引入非本地培訓護士。醫管局表示，待修例通過後會積極對外招聘，包括大灣區，對紓緩人手荒審慎樂觀，有護士團體則擔憂會影響質素，並關注護士管理局的決策權受阻礙。

根據當局修例草案，將透過有限度註冊、特別註冊及暫時註冊3種新途徑，引入非本地培訓護士，其中特別註冊護士在醫管局、衞生署及其他指明機構下工作不少於5年，則符合資格申請正式註冊，毋須參加執業考試。

促設審核機制 反免試註冊 當局就修例與護士團體會晤，多個團體提交意見書，香港護士總工會及香港政府華員會護士分會表示，當局須設立一個嚴謹有效的機制，審核非本地護士的資歷、經驗等，認為考試是較有效保證質素的方法，反對特別註冊護士可免試申請正式註冊。三育書院護理學系系主任袁楨德指，有內地學生就讀該校護理學系課程，當中有人都曾應考本港護士牌照兩三次均不成功。

另外，條例建議特別註冊護士工作表現獲聘用機構根據護士管理局所訂準則，評為良好及勝任，則可申請正式註冊，而申請人符合6項條件後，管理局必須批准相關申請。香港護士協會對此表示擔憂，認為護士管理局作為護士專業的監管機構，應擁有最終決定權，以維護專業標準，確保護士質素。

醫務相關官員則表示，修例後會由護士管理局審視申請人在其受訓的地方完成的資歷、課程，有信心與本地培訓課程的核心才能及各項要求相若。

醫管局主席范鴻齡則表示，待相關修例通過後，便會積極到外地聘請護士，大灣區是首選地方之一，對今年逐步紓緩人手緊張審慎樂觀。